Масочный режим ввели в медучреждениях Иркутской области

В медучреждениях Иркутской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным Минздрава региона, только за последнюю неделю с симптомами обратилось на 10% больше людей — 23,9 тысячи случаев. Маски должны будут носить как пациенты, так и медработники.
— Помимо соблюдения масочного режима, усилили меры по обеспечению фильтра потока пациентов с признаками острых респираторных инфекций, разграничению потоков пациентов c клиническими проявлениями инфекций, ограничили посещение пациентов в стационарах, − отметила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Татьяна Новицкая.
Прирост заболевших идет во всех группах населения. За время текущего эпидсезона подтвердилось 700 случаев грипп и 650 внебольничной пневмонии. Медики напомнили, что лучшей профилактикой остается мытье рук, здоровый образ жизни и минимизировать контакты с заболевшими.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 93 тысячи жителей Иркутской области болеют сахарным диабетом.