Масочный режим ввели в медучреждениях Иркутской области

В медучреждениях Иркутской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным Минздрава региона, только за последнюю неделю с симптомами обратилось на 10% больше людей — 23,9 тысячи случаев. Маски должны будут носить как пациенты, так и медработники.