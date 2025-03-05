В перинатальном центре Волгограда запретили партнерские роды

На время, пока эпидситуация не нормализуется, в медучреждении введен строгий масочный режим. Занятий по подготовке к партнерским родам в школе МАМиЯ в это время также не будет. Передачи роженицам принимаются во втором подъезде с 11 утра до 18.45.