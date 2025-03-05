В перинатальном центре Волгограда запретили партнерские роды

В Волгоградском перинатальном центре № 2 ввели закрытый режим. Здесь больше не будут принимать партнерские роды, запрещено посещение пациенток даже в платных палатах.
Ограничения объясняют заботой о мамочках и младенцах — они связаны со вспышкой ОРВИ. Соответствующий приказ выпустил облздрав.
На время, пока эпидситуация не нормализуется, в медучреждении введен строгий масочный режим. Занятий по подготовке к партнерским родам в школе МАМиЯ в это время также не будет. Передачи роженицам принимаются во втором подъезде с 11 утра до 18.45.
В семейные палаты не допустят ни пап, ни других родственников. Самих женщин продолжат принимать — УЗИ, приемы, консультации и роды не отменяются и не переносятся. Однако сопровождающие останутся за пределами поликлиники — им придется подождать в парке или своей машине.
Пациенток в свою очередь просят не приходить в медучреждение с признаками ОРВИ, а оставаться дома, вызвав врача и сообщив об этом своему гинекологу. Также сообщать кашле, температуре и насморке следует при поступлении в стационар.
Ранее стало известно, что 73 школы отправили на карантин в Волгоградской области.