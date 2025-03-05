В Петербурге взяли под особый контроль здоровье мужчин

По статистике представители сильного пола в четыре раза реже женщин обращаются к врачам. Причины такого поведения психологи видят в двух взаимоисключающих установках. С одной стороны — бравада: «Я сильный, я не могу болеть!» С другой стороны — страх: «А вдруг врачи найдут что-то нехорошее?» При этом мужчины чаще курят, больше пьют и в целом реже склонны вести здоровый образ жизни. Поэтому смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний (связанных с чрезмерным употреблением) у них в разы выше. А продолжительность жизни в Санкт-Петербурге, где в целом этот показатель лучше, чем в других регионах РФ, у мужчин на восемь лет меньше, чем у женщин. Сегодня петербуржцы живут в среднем 72 года, а петербурженки — 80 лет.
— В нашем городе в среднем рождается больше мальчиков, чем девочек, — отмечает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин Санкт-Петербурга Александр Куренков, — но к 55 годам женщин становится на 100 тысяч больше.
Специалисты подчеркивают, что проблемы мужского здоровья необходимо рассматривать в двух плоскостях: репродуктивное здоровье и здоровое долголетие. По первой ситуации статистика буквально ужасает. Согласно данным ВОЗ, во всем мире ответственность за бесплодный брак в 60 процентах случаев лежит именно на мужчине. А поскольку большинство из них оценивают в первую очередь качество сексуальной жизни, то признавать проблемы в этой сфере абсолютно не готовы.
Достоверным показателем неблагополучия в данном случае является спермограмма, то есть анализ секрета мужских половых желез, по состоянию которого оценивается способность к зачатию. Также с ее помощью можно обнаружить ряд урологических заболеваний. Однако, подчеркивает профессор Куренков, она может служить маркером куда более серьезных потенциальных изменений в организме. Например, по спермограмме мужчины в возрасте 20−25 лет можно оценить вероятность развития у него в будущем метаболического синдрома и диабета, сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Но в настоящее время это исследование в обязательную диспансеризацию не включено.
Кстати, чаще всего к гинекологам, андрологам, репродуктологам приходят пары в возрасте 35−45 лет, которые не смогли завести ребенка, что называется, своими силами. Между тем некачественно выполненная спермограмма может стать причиной неудачного ЭКО, а ведь на высокотехнологичные репродуктивные технологии в России сегодня тратятся огромные деньги.
По данным петербургских медиков, среди причин смертности в городе на Неве на первом месте по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором — колоректальная онкология, на третьем — болезни легких. По всем трем позициям проводятся исследования в рамках диспансеризации. Кроме того, для мужчин доступно определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, который служит в первую очередь онкомаркером новообразований предстательной железы — раз в пять лет начиная с сорока пяти. Кроме того, в Санкт-Петербурге с 1 января 2024 года запущена расширенная программа: мужчины фертильного возраста (от 18 до 49 лет) могут одновременно с прохождением диспансеризации пройти расширенную диспансеризацию репродуктивного здоровья.
Первый ребенок должен появиться в семье до 28 лет, считают специалисты. И не только потому, что позднее отцовство несет для потомства риски развития шизофрении, аутизма, ранней онкологии. Сына или дочку надо воспитать, поставить на ноги, личным примером показать, как должны строиться отношения в нормальной семье. И в этом случае забота о собственном здоровье — показатель зрелости и ответственности главы семьи.
— Человек должен осознавать, что на нем лежит ответственность за детей, за женщину, которую он любит, — подчеркивает главный врач Клинической больницы святителя Луки Сергей Попов. — Если муж умирает, то жена, которая его пережила, на долгие годы остается одинокой и несчастной. Так что диспансеризация как способ раннего выявления критических состояний — это часть активной жизненной позиции мужчины.
В рамках нового городского проекта «Мужское здоровье» будут задействованы все традиционные способы привлечения внимания к проблеме: социальная реклама, онлайн-школа, выездные акции в торговых центрах и на предприятиях. Потому что заставить задуматься или даже захотеть измениться — это уже половина успеха.
Цифра.
41,6 процента мужчин, проживающих в Петербурге, прошли диспансеризацию в 2024 году.