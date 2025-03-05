В Петербурге взяли под особый контроль здоровье мужчин

По статистике представители сильного пола в четыре раза реже женщин обращаются к врачам. Причины такого поведения психологи видят в двух взаимоисключающих установках. С одной стороны — бравада: «Я сильный, я не могу болеть!» С другой стороны — страх: «А вдруг врачи найдут что-то нехорошее?» При этом мужчины чаще курят, больше пьют и в целом реже склонны вести здоровый образ жизни. Поэтому смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний (связанных с чрезмерным употреблением) у них в разы выше. А продолжительность жизни в Санкт-Петербурге, где в целом этот показатель лучше, чем в других регионах РФ, у мужчин на восемь лет меньше, чем у женщин. Сегодня петербуржцы живут в среднем 72 года, а петербурженки — 80 лет.