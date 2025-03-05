«Вектор» разработал противовирусное средство на основе дрожжей в Новосибирске

Новосибирский научный центр «Вектор» разработал интраназальное противовирусное средство на основе дрожжей. Препарат, получивший патент в январе 2025 года, содержит рекомбинантный интерферон альфа-2b и природный индуктор из дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.
Интерферон усиливает противовирусную активность, а индуктор стимулирует выработку собственных интерферонов в организме. Особенность препарата — пролонгированное действие, что сокращает продолжительность лечения.
Уточняется, что средство предназначено для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.
Напомним, что новосибирские ученые разработали инновационные протезы ног из углепластика.