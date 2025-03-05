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«Вектор» разработал противовирусное средство на основе дрожжей в Новосибирске

О новом противовирусном средстве рассказали в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Новосибирский научный центр «Вектор» разработал интраназальное противовирусное средство на основе дрожжей. Препарат, получивший патент в январе 2025 года, содержит рекомбинантный интерферон альфа-2b и природный индуктор из дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

Интерферон усиливает противовирусную активность, а индуктор стимулирует выработку собственных интерферонов в организме. Особенность препарата — пролонгированное действие, что сокращает продолжительность лечения.

Уточняется, что средство предназначено для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.

Напомним, что новосибирские ученые разработали инновационные протезы ног из углепластика.