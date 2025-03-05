В Петербурге во время траура будут приспускать флаг города

Как объяснили авторы документа, неофициально в городе зачастую уже действовали таким образом, однако теперь эту норму закрепили юридически.
За документ проголосовали все 50 депутатов.
В дни траура в Петербурге будут приспускать не только флаг России, но и флаг города. Такой законопроект приняли в петербургском парламенте 5 марта.
Как объяснили авторы документа, неофициально в городе зачастую уже действовали таким образом, однако теперь эту норму закрепили юридически.
За документ проголосовали все 50 депутатов.