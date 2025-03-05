Нижегородцы жалуются на разбитые тротуары в центре города

Нижегородцы также отмечают, что брусчатка «поплыла» в сквере у фонтана на площади Минина и Пожарского. Кроме того, по словам горожан, на улицах Костина и Новой за минувшую зиму тротуары тоже оказались сильно повреждены. Представители мэрии обещали изучить ситуацию. Ранее сообщалось, что администрация Нижегородского района планирует восстановить поврежденную плитку на Большой Покровской до конца мая 2025 года.