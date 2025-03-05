Чемпион мира по фигурному катанию из Пермского края получил травму ноги

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов в своем телеграм-канале сообщил о небольшом перерыве от тренировок и выступлений. Одной из причин является травма ноги.
«Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать. На этапах гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость — все это требует восстановления», — написал Александр.
Ранее стало известно, что уроженец Пермского края сломал лодыжку. Александр Галлямов отметил, что все идет с некоторыми изменениями плана, а проявленная поддержка придает ему сил.
Александр Галлямов родился 28 августа 1999 года в Березниках Пермской области. Начал заниматься фигурным катанием с пяти лет. Азы спорта постигал в Екатеринбурге, а затем переехал в Санкт-Петербург. В паре с Анастасией Мишиной стал чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр.
В ноябре 2022 года пара выступила на Гран-при в Перми. Фигуристы посвятили победу своим мамам.