Чемпион мира по фигурному катанию из Пермского края получил травму ноги

Александр Галлямов родился 28 августа 1999 года в Березниках Пермской области. Начал заниматься фигурным катанием с пяти лет. Азы спорта постигал в Екатеринбурге, а затем переехал в Санкт-Петербург. В паре с Анастасией Мишиной стал чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр.