Из-за непогоды донские энергетики переведены на особый режим работы

Энергетики призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды. О перебоях в электроснабжении и замеченных повреждениях энергообъектов абонентам ПАО «Россети Юг» следует сообщать по бесплатному телефону контакт-центра 8−800−220−0−220. Для абонентов АО «Донэнерго» организована работа круглосуточной горячей линии по единому телефонному номеру 8−800−222−05−50 (бесплатно по России).