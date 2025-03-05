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Из-за непогоды донские энергетики переведены на особый режим работы

Ростовская область, 5 марта 2025. DON24.RU. Из-за сильного ветра донские энергетики переведены на особый режим работы. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации готовы около 470 бригад.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 77% 755 мм рт. ст. +10°

Подготовлены автовышки, дизель-генераторные установки.

«В условиях непогоды энергетикам необходимо тесно взаимодействовать с главами муниципалитетов, оперативно обмениваться информацией и при необходимости привлекать специалистов ДП ЧС для обрезки деревьев, мешающих проведению работ», — подчеркнул Игорь Сорокин.

Энергетики призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды. О перебоях в электроснабжении и замеченных повреждениях энергообъектов абонентам ПАО «Россети Юг» следует сообщать по бесплатному телефону контакт-центра 8−800−220−0−220. Для абонентов АО «Донэнерго» организована работа круглосуточной горячей линии по единому телефонному номеру 8−800−222−05−50 (бесплатно по России).

Напомним, сегодня в Ростове ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 7−12 м/с, порывы могут достигать 15−18 м/с.