Из-за непогоды донские энергетики переведены на особый режим работы

Подготовлены автовышки, дизель-генераторные установки.
«В условиях непогоды энергетикам необходимо тесно взаимодействовать с главами муниципалитетов, оперативно обмениваться информацией и при необходимости привлекать специалистов ДП ЧС для обрезки деревьев, мешающих проведению работ», — подчеркнул Игорь Сорокин.
Энергетики призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды. О перебоях в электроснабжении и замеченных повреждениях энергообъектов абонентам ПАО «Россети Юг» следует сообщать по бесплатному телефону контакт-центра 8−800−220−0−220. Для абонентов АО «Донэнерго» организована работа круглосуточной горячей линии по единому телефонному номеру 8−800−222−05−50 (бесплатно по России).
Напомним, сегодня в Ростове ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 7−12 м/с, порывы могут достигать 15−18 м/с.