Знакомый из Польши вернул белорусу долг с фальшивой купюрой в 50 евро

Специалисты, исследовав купюру, пришли к выводу, что купюра в 50 евро является фальшивой и она не была выпущена предприятием, которое занимается производством данного вида продукции. Уточняется, что все изображения на лицевой и обратной сторонах, в том числе полиграфическая полоса, были сделаны способом цветной струйной печати.