Знакомый из Польши вернул белорусу долг с фальшивой купюрой в 50 евро. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что 37-летний брестчанин в одном из отделений банка хотел обменять 350 евро. Однако одна из купюр в 50 евро вызвала у кассира сомнения в подлинности по причине отсутствия серийного номера, а также года выпуска денежного билета.
Специалисты, исследовав купюру, пришли к выводу, что купюра в 50 евро является фальшивой и она не была выпущена предприятием, которое занимается производством данного вида продукции. Уточняется, что все изображения на лицевой и обратной сторонах, в том числе полиграфическая полоса, были сделаны способом цветной струйной печати.
Белорус уточнил, что данную купюру вместе с другими евро он получил от своего знакомого, который постоянно проживает в Польше, в качестве возврата долга. О том, что одна из купюр евро окажется фальшивой, брестчанин не догадывался. Заведено уголовное дело.
Ранее в Жодино мужчина купил 50 евро с рук и попал под уголовное дело.
Тем временем житель Бреста получил 7200 фальшивых долларов за работу в Польше.
Кстати, Минтруда Беларуси сказало про увеличение пенсии в два раза при отказе от нее.