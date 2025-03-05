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«Причинил вузу ущерб на полтора миллиона»: уфимского предпринимателя осудили за мошенничество

В Уфе директору компании вынесли приговор за аферу с ремонтом вуза.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе директора строительной компании «Окна Премиум» признали виновным по уголовному делу о мошенничестве при ремонте Уфимского нефтяного университета. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Как установило следствие, УГНТУ заключил со стройфирмой контракт на капительный ремонт учебного корпуса на сумму в 9 млн рублей. Подрядчик в итоге не выполнил работы на 1,5 млн, а директор компании ввел в заблуждение ответственных должностных лиц вуза и убедил их подписать акты о выполнении контракта.

— На основании этих актов компании необоснованно была выплачена вся сумма по договору, в результате чего бюджету учреждения причинён имущественный ущерб в размере 1,5 млн рублей, — передали в СК.

Правоохранительные органы арестовали автомобиль обвиняемого Volkswagen Tiguan, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Во время следствия предприниматель признал вину и компенсировал университету ущерб. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно. Испытательный срок — полтора года.

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