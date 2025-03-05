«Причинил вузу ущерб на полтора миллиона»: уфимского предпринимателя осудили за мошенничество

Как установило следствие, УГНТУ заключил со стройфирмой контракт на капительный ремонт учебного корпуса на сумму в 9 млн рублей. Подрядчик в итоге не выполнил работы на 1,5 млн, а директор компании ввел в заблуждение ответственных должностных лиц вуза и убедил их подписать акты о выполнении контракта.