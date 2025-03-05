В университете штата Минас-Жерайс пройдет Менделеевская олимпиада по химии

«Стратегическая цель Менделеевской олимпиады — объединить юных химиков со всего мира, показать безграничность химии во всех смыслах. Поэтому оргкомитет олимпиады прилагает все усилия, чтобы в ней участвовало как можно больше стран. В прошлом году Менделеевская олимпиада проходила в Китае, и мы привлекли сильнейших школьников не только из этой страны, но и из соседних. В этом году оргкомитет решил расширить количество участников из Западного полушария, проведя олимпиаду в Бразилии», — отметил председатель оргкомитета олимпиады, научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент РАН Степан Калмыков, чьи слова приводятся в сообщении.