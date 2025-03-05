В университете штата Минас-Жерайс пройдет Менделеевская олимпиада по химии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в 2025 году пройдет на базе Федерального университета штата Минас-Жерайс в Белу-Оризонти (Бразилия). Соответствующее решение принято организационным комитетом, сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ).
«Стратегическая цель Менделеевской олимпиады — объединить юных химиков со всего мира, показать безграничность химии во всех смыслах. Поэтому оргкомитет олимпиады прилагает все усилия, чтобы в ней участвовало как можно больше стран. В прошлом году Менделеевская олимпиада проходила в Китае, и мы привлекли сильнейших школьников не только из этой страны, но и из соседних. В этом году оргкомитет решил расширить количество участников из Западного полушария, проведя олимпиаду в Бразилии», — отметил председатель оргкомитета олимпиады, научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент РАН Степан Калмыков, чьи слова приводятся в сообщении.
Турнир юных химиков пройдет 5−12 мая. Организаторами олимпиады традиционно выступают химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко. Организатор-партнер этого года — Федеральный университет штата Минас-Жерайс.
Калмыков напомнил, что олимпиада пройдет в Бразилии в год председательства государства в БРИКС — объединения, в число приоритетов которого входят устойчивое развитие и создание общего образовательного пространства. С 2023 года Менделеевская олимпиада проводится в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий и включено в инициативу «Наука побеждать». Помимо золотой медали, абсолютным победителям вручается премия имени академика Валерия Лунина, учрежденная Фондом Мельниченко.
«Уверена, что проведение Менделеевской олимпиады в Бразилии должно стать не только ярким свидетельством развития международного научно-образовательного сотрудничества между странами БРИКС+, но и символом того, что для юных талантливых химиков все границы должны быть открыты», — отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева, которую цитирует пресс-служба МГУ.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одно из крупнейших в мире соревнований школьников по олимпиадной химии. Она стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив нумерацию соревнования. Состязание длится семь дней и состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического. Участие в ней принимают школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад. В 2025 году Менделеевская олимпиада пойдет в 59-й раз.