Омичи могут заработать за раскрытие виновников пожаров

Омичам теперь будут платить за достоверную информацию о поджигателях. Такую меру борьбы с лесными пожарами поддержало и приняло правительство Омской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Как отметили в ведомстве, такой подход поможет предупредить и пресечь правонарушения и преступления, связанные с пожарами.
«Без привлечения общественности к данному вопросу раскрыть преступления указанных категорий очень сложно, а порой — невозможно. Зачастую не каждый человек может сообщить о виновности кого-то. На это множество причин: страх, межличностные отношения, лень, наконец», — рассказал замначальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Денис Зяткевич.
Отмечается, что вознаграждение за раскрытие личности поджигателя позволит добиться неотвратимости наказания.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омичам будут платить за раскрытие виновников лесных пожаров.