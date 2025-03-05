Омичи могут заработать за раскрытие виновников пожаров

«Без привлечения общественности к данному вопросу раскрыть преступления указанных категорий очень сложно, а порой — невозможно. Зачастую не каждый человек может сообщить о виновности кого-то. На это множество причин: страх, межличностные отношения, лень, наконец», — рассказал замначальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Денис Зяткевич.