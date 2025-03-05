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Жителей Ростовской области удивила ледяная гора на месте порыва трубопровода

Огромная ледяная гора образовалась на месте порыва трубопровода в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Рогожкино Ростовской области после порыва трубопровода образовалась внушительная ледяная гора. Она быстро стала достопримечательностью из-за своего необычного вида.

Место, где вода уникальным образом застыла под воздействием мороза, успели посетить местные и жители соседних населенных пунктов. Очевидцы сфотографировали гору на камеры своих гаджетов, в частности, некоторые снимки прислали в редакцию «КП — Ростов-на-Дону».

По словам людей, сейчас подойти к зимней красоте уже нельзя, территорию огородили. По всей видимости, это сделали в целях безопасности.

Напомним, ранее жителей Таганрога удивили ледяные торосы на берегу залива, а ученые предупредили о риске «ледовых цунами».