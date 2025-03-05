Жителей Ростовской области удивила ледяная гора на месте порыва трубопровода

В хуторе Рогожкино Ростовской области после порыва трубопровода образовалась внушительная ледяная гора. Она быстро стала достопримечательностью из-за своего необычного вида.
Место, где вода уникальным образом застыла под воздействием мороза, успели посетить местные и жители соседних населенных пунктов. Очевидцы сфотографировали гору на камеры своих гаджетов, в частности, некоторые снимки прислали в редакцию «КП — Ростов-на-Дону».
По словам людей, сейчас подойти к зимней красоте уже нельзя, территорию огородили. По всей видимости, это сделали в целях безопасности.
Напомним, ранее жителей Таганрога удивили ледяные торосы на берегу залива, а ученые предупредили о риске «ледовых цунами».