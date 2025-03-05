На ремонт дорог в Воронежской области потратят 6 миллиардов рублей

С 2018 года на дорожные работы было направлено 20,5 миллиарда рублей, 5,3 из которых — в 2024 году. В правительстве отдельно отметили, что повышение качества дорог улучшит ситуацию с безопасностью дорожного движения, а именно- снизит риски для жизни и здоровья всех его участников.