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На ремонт дорог в Воронежской области потратят 6 миллиардов рублей

ВОРОНЕЖ, 5 марта, ФедералПресс. Правительство Воронежской области продолжает программу субсидирования ремонта дорог местного значения. Всего на эти нужды планируется выделить 6 миллиардов — эти деньги получат поселения, города и районы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

С начала года на ремонт дорог планировалось выделить 4 миллиарда рублей, однако губернатор Воронежской области Александр Гусев настоял на увеличении фонда. По его словам, эти меры позволят создать комфортные условия для пешеходов и велосипедистов.

«Все эти меры помогут нам не только продолжать модернизацию дорог в регионе, но и смогут сделать условия для пешеходов и велосипедистов существенно комфортнее», — сказал Гусев.

С 2018 года на дорожные работы было направлено 20,5 миллиарда рублей, 5,3 из которых — в 2024 году. В правительстве отдельно отметили, что повышение качества дорог улучшит ситуацию с безопасностью дорожного движения, а именно- снизит риски для жизни и здоровья всех его участников.