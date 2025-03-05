В узбекских школах будут учить честности и порядочности на уроках «Воспитания»

Теперь директора школ в рамках предмета «Воспитание» будут проводить специальные уроки, на которых доступным языком объяснят детям важность честности, порядочности и недопустимость нарушения чужих прав.
Президент подчеркнул, что успех реформ и будущее страны напрямую зависят от нового поколения, нетерпимого к коррупции. Именно поэтому воспитание честной и ответственной молодёжи должно стать приоритетной задачей системы образования.
Также в рамках борьбы с коррупцией в вузах будет создана система поддержки студенческих антикоррупционных инициатив, стартапов и инновационных проектов, направленных на развитие прозрачного и честного общества.
Президент отметил, что борьба с коррупцией должна начинаться с раннего возраста. Только так можно сформировать в сознании молодёжи твёрдое понимание, что коррупция — это угроза будущему.