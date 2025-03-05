В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов

«С конца февраля — за две последние недели — мы начали фиксировать значительный прирост по всем административным территориям республики. Традиционно наивысшая заболеваемость фиксируется в наших крупных регионах — Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Бахчисарайский район», — рассказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети «Вконтакте».
По ее словам, ситуация по заболеваемости ОРВИ в этом году несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций в Крыму фиксируется один — февральский. При этом сейчас около 40% заболевших — это дети, в основном — школьники.
«Порядка 42 школ было закрыто полностью на начало недели. И восемь закрытых дошкольных учреждений. Есть порядка 800 закрытых классов в целом по региону. Но ситуация постоянно меняется — мы отслеживаем ситуацию по динамике и в каждом конкретном случае принимаются меры по разобщению. Но это не более 6% от общего числа школ закрыты на территории региона», — проинформировала руководитель управления.
Она напомнила, что учреждения образования закрываются, если 20% учеников отсутствуют на занятиях по причине заболевания. Минимальный период, на который закрываются школы, — семь дней. При этом родители должны понимать, что разобщение детей в такой ситуации должно происходить и вне школы: отпускать детей на детские площадки или на кружковые занятия в карантинный период тоже не стоит.
В понедельник пресс-служба Роспотребнадзора по региону сообщала о 18 375 заболевших в Крыму. В Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек. Специалисты отмечают, что заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также, отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.