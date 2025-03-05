В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов

Она напомнила, что учреждения образования закрываются, если 20% учеников отсутствуют на занятиях по причине заболевания. Минимальный период, на который закрываются школы, — семь дней. При этом родители должны понимать, что разобщение детей в такой ситуации должно происходить и вне школы: отпускать детей на детские площадки или на кружковые занятия в карантинный период тоже не стоит.