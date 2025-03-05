Тепловое расширение: почему предметы при нагревании меняют размеры

В строительстве учитывают расширение не только твердых тел, но и жидкости: если она нагревается в закрытом сосуде, ее объем увеличивается, появляется напряжение. Оно действует изнутри на стенки сосуда и способно разрушать их. Подобное может произойти при нагреве воды в отопительной системе — именно поэтому в ней предусмотрен специальный резервуар для избытка жидкости. Явление, при котором объем тела увеличивается при повышении температуры, называют объемным расширением.