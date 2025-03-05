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Пробка из-за ДТП собралась на Новочеркасском шоссе в Ростовской области

Очевидцы сообщили об аварии и серьезном заторе на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 марта, крупный затор из-за ДТП собрался на Новочеркасском шоссе и Северном обходе Ростова-на-Дону в Ростовской области. Об этом сообщают очевидцы, также ситуация подтверждается данными электронных карт.

Протяженность пробки на Новочеркасском шоссе к полудню составляет уже около 8,5 км. Транспорт стоит примерно от поселка Степного до 1044 км. Затор на Северном обходе донской столицы в сторону шоссе составляет около 3,5 км.

Детали ДТП, из-за которого появились сложности с проездом, неизвестны. Официальная информация от Госавтоинспекции пока не поступала. По неподтвержденным данным, на проезжей части могли столкнуться два грузовика.