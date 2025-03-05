В замке Тапиау в Гвардейске установили копию старинного барельефа «Бегство святого семейства в Египет». Информацию об этом разместили в группе «Башни востока» «ВКонтакте».
«В замке Тапиау — большое событие: на своё законное место в так называемом “тронном зале” возвращён барельеф “Бегство святого семейства в Египет”. Гипсовую копию создавал Алексей Юшенков, который мечтал о возрождении замка, пожалуй, раньше всех нас. На очереди — барельеф “Олень” в соседнем зале», — говорится в сообщении.
В комментариях к публикации уточнили, что ведут дискуссию о том, стоит ли раскрашивать элемент декора.
Реставрацию средневековых рельефных изображений в историческом корпусе замка начали в августе 2024 года. Они находятся во флигеле старинного сооружения и, предположительно, относятся к XIV веку.
В октябре 2024 года завершили реставрацию фасада замка Тапиау. Специалисты привели в порядок стены, восстановили оконные и дверные проёмы, заменили огромный объём кладки из кирпича и булыжника.
На втором этаже замка разместят тронный зал. На четвёртом подготовили помещение для художественной галереи. Пятый оборудовали под современный конференц-зал премиум-класса. Его площадь превышает 200 квадратных метров. Обустройство внутренних помещений планируют закончить к турсезону. Параллельно создают площадку для представлений во дворе и активно занимаются благоустройством территории.
Реставрацией Тапиау занимается компания «Башни Востока», которая взяла старинный объект в аренду в 2022 году. Инвестор получил льготный кредит на сохранение памятника в размере 600 миллионов. Полностью работы планируют завершить в 2025-м.