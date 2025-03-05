В замке Тапиау в Гвардейске установили копию старинного барельефа

«В замке Тапиау — большое событие: на своё законное место в так называемом “тронном зале” возвращён барельеф “Бегство святого семейства в Египет”. Гипсовую копию создавал Алексей Юшенков, который мечтал о возрождении замка, пожалуй, раньше всех нас. На очереди — барельеф “Олень” в соседнем зале», — говорится в сообщении.