«Снег, лёд, а они тут как тут». Самокаты возвращаются на улицы Петербурга, и уже есть недовольные

Стройные ряды самокатов появились в разных районах города. Фотограф «Фонтанки» повстречал их в районе Старой Деревни, читатель — на севере. «Удельную ещё не успели отреставрировать и открыть, снег, лёд, а эти сиреневые уже тут как тут», — пишет читатель.
Уже есть недовольные горожане. «У метро “Выборгская” кикшеринговая компания выставила самокаты прямо на дороге для пешеходов. Некоторые уже раскиданы в стороны неравнодушными прохожими, которым преградили путь», — рассказывает читатель.
Самокатный сезон в Петербурге стартует со дня на день. По данным «Фонтанки», количество устройств на улицах города с прошлого года существенно не изменится.
Уже начались и ДТП с самокатчиками. Утром 4 марта на Полюстровском проспекте 17-летний подросток на электросамокате попал под машину и получил травмы.
Напомним, власти не первый год обсуждают, как улучшить безопасность в связи с распространением кикшеринга. В Министерстве транспорта считают необходимым ввести возрастные ограничения на управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Комтранс Петербурга прорабатывает с компаниями возможность верификации самокатчиков через «Госуслуги». Решение пока не принято, оно нуждается в доработке.