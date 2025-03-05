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В озеро башкирской пещеры Шульган-Таш спустили беспилотник

Беспилотный аппарат будет обследовать Голубое озеро в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Голубое озеро пещеры Шульган-Таш в Башкирии спустили беспилотный аппарат, чтобы провести экспедицию по изучению водоема. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

На сегодняшний день протяженность исследованной пещеры Шульган-Таш составляет три километра. Но подводная её часть из-за сложной доступности остается неизведанной. Экспедиция в Голубом озере будет длиться несколько дней.

В первый день подводный аппарат прошел по каменному тоннелю 36 метров и вернулся обратно на берег. Дрон, подключенный через 200-метровый кабель к генераторам, под водой может оставаться неограниченное время.

— Эта же деталь требует от оператора дрона более внимательного управления, чтобы не зацепиться проводом за подводные скалы, — отметили представители комплекса Шульган-Таш.

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