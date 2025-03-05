В микрорайоне Парковый Перми появятся пляж и база водного отдыха

В Перми на реке Мулянке появятся два новых места для летнего отдыха. На месте бывшей базы отдыха «Чистый бережок» планируют обустроить место для отдыха и занятий водными видами спорта, а на ул. Желябова — городской пляж.
Планами поделился в своем телеграм-канале депутат краевого парламента Ирек Хазиев. По его словам, Мулянка в районе микрорайонов Парковый и Заостровка остается несправедливо забытой. С появлением новых мест отдыха она станет востребованной в летний период.
Проект базы отдыха городские власти рассматривают совместно с «Агентством инвестиционного развития». Его планируют включить в число инвестиционных проектов по развитию зон общественно-паркового пространства Перми.
Разработку концепции благоустройства городского пляжа на ул. Желябова начнут уже в этом году.