Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В микрорайоне Парковый Перми появятся пляж и база водного отдыха

Новые места летнего отдыха разместят на берегу реки Мулянки.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на реке Мулянке появятся два новых места для летнего отдыха. На месте бывшей базы отдыха «Чистый бережок» планируют обустроить место для отдыха и занятий водными видами спорта, а на ул. Желябова — городской пляж.

Планами поделился в своем телеграм-канале депутат краевого парламента Ирек Хазиев. По его словам, Мулянка в районе микрорайонов Парковый и Заостровка остается несправедливо забытой. С появлением новых мест отдыха она станет востребованной в летний период.

Проект базы отдыха городские власти рассматривают совместно с «Агентством инвестиционного развития». Его планируют включить в число инвестиционных проектов по развитию зон общественно-паркового пространства Перми.

Разработку концепции благоустройства городского пляжа на ул. Желябова начнут уже в этом году.

строительство