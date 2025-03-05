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В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра опрокинулась остановка

Остановка опрокинулась и разбилась под порывами весеннего ветра в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону сильный ветер снес остановку. Конструкция опрокинулась, а стекла в ней разбились вдребезги.

По словам ростовчан, инцидент произошел около парка Плевен. Сейчас случившееся, а также весенний «ураган» активно обсуждают в соцсетях.

Напомним, днем 5 марта в донской столице сохранится юго-западный и западный ветер 7−12 м/с, иногда порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха составит от +5−7 градусов.

Напомним, также сейчас обсуждают внушительную ледяную гору, которая появилась на месте порыва трубопровода в селе Рогожкино.