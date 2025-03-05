В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра опрокинулась остановка

На Западном в Ростове-на-Дону сильный ветер снес остановку. Конструкция опрокинулась, а стекла в ней разбились вдребезги.
По словам ростовчан, инцидент произошел около парка Плевен. Сейчас случившееся, а также весенний «ураган» активно обсуждают в соцсетях.
Напомним, днем 5 марта в донской столице сохранится юго-западный и западный ветер 7−12 м/с, иногда порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха составит от +5−7 градусов.
Напомним, также сейчас обсуждают внушительную ледяную гору, которая появилась на месте порыва трубопровода в селе Рогожкино.