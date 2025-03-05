Платные парковки в Петербурге превращаются в «налог для автомобилистов»

Зато в зонах платной парковки планируется ввести дифференцируемые тарифы. Как заявляют в комтрансе, речь идет о тех локациях, где действующий «плоский» тариф (100 рублей в час для легкового автомобиля) уже не дает возможности разгрузить улицы и «не позволяет гражданам, которые живут в этом районе, пользоваться своим парковочным разрешением и беспрепятственно парковаться». Как указано в КСОДД, парковочные участки могут быть отнесены к одной из четырех категорий тарификации: базовый тариф, пониженный, повышенный и высокий. Также предполагается провести эксперименты по динамическому тарифообразованию, ограничению времени использования, изменению границ участков для достижения показателя загрузки на уровне 70−85 процентов от количества мест в каждой зоне платной парковки. Верхняя граница платы решением Смольного уже установлена на уровне 391 рубль в час, но пока дифференцированные тарифы нигде не применяются.