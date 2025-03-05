Платные парковки в Петербурге превращаются в «налог для автомобилистов»

Платное парковочное пространство в ближайшем будущем может частично распространиться на близкие к центру спальные районы, а также на популярные пригороды. Власти традиционно ссылаются на «просьбы граждан» и приоритет общественного транспорта, но интересы автомобилистов и членов их семей учитывать не спешат.
В 2025 году платное пространство прирастет почти на 1000 машиномест за счет 29 улиц и набережных Центрального и Адмиралтейского районов, до сих пор по ряду причин остававшихся не охваченными синей разметкой. Но это только цветочки, ягодки зреют в других местах. Как сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков, в комтрансе анализируют дорожную обстановку в Калининском, Выборгском, Московском и Кировском районах. «Мы смотрим на загруженность улиц и скорость движения по этим улицам общественного транспорта в комплексе с обращениями граждан», — заявил Казаков. По его словам, магистрали с недостаточной пропускной способностью и нехваткой мест для парковки местных жителей «точечно рассматриваются на предмет введения платной парковки».
Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) в Санкт-Петербурге предусматривает создание зоны платной парковки в южной части Выборгского района, а также в южной части Калининского района, вблизи Финляндского вокзала. На этих территориях, помимо вокзала, находятся три станции метро («Площадь Ленина», «Выборгская» и «Лесная»), Военно-медицинская академия, Педиатрическая академия с детской клиникой и перинатальным центром и многие другие медицинские, образовательные и социальные объекты, в которые люди приезжают на автомобилях не для развлечения, а по необходимости.
Введение здесь платной парковки обернется дополнительными расходами как для местных жителей, так и для десятков тысяч автомобилистов из других районов. Между тем в этой части города до сих пор нет ни одной перехватывающей парковки, которые изначально задумывались как инструмент снижения автомобильного трафика. В комтрансе признают эффективность «ответственного поведения граждан», которые оставляют машины на «перехватках», но в конкретику насчет их развития предпочитают не вдаваться.
На следующем этапе экспансии предусматривается расширение платной зоны в южной части Адмиралтейского района: от Обводного канала до границы района, в северо-восточной части Кировского района и северных частях Московского и Фрунзенского районов. «Это территории, непосредственно примыкающие к существующей зоне платной парковки и обладающие схожими характеристиками застройки», — сказано в КСОДД. Другие обоснования того, почему здесь надо будет брать плату за парковку, видимо, посчитали излишними. Фактически приравнивая эти локации к историческому центру.
Наконец, после завершения этих этапов предполагается заняться созданием локальных, «островных» зон платной парковки. В их числе, например, могут оказаться Пушкин и Кронштадт. Как утверждают в комтрансе, жители этих городов в составе Санкт-Петербурга жалуются на трудности с размещением своих автомобилей из-за наплыва автотуристов. О том, что среди таких гостей значительную часть составляют петербургские автомобилисты, которые в большинстве и так платят за стоянку своих машин у дома или работы, скромно умалчивается. А ведь жителям пригородов тоже придется раскошелиться на круглогодичную оплату льготных парковочных разрешений, хотя трудности с парковкой в основном касаются только летнего сезона.
Зато в зонах платной парковки планируется ввести дифференцируемые тарифы. Как заявляют в комтрансе, речь идет о тех локациях, где действующий «плоский» тариф (100 рублей в час для легкового автомобиля) уже не дает возможности разгрузить улицы и «не позволяет гражданам, которые живут в этом районе, пользоваться своим парковочным разрешением и беспрепятственно парковаться». Как указано в КСОДД, парковочные участки могут быть отнесены к одной из четырех категорий тарификации: базовый тариф, пониженный, повышенный и высокий. Также предполагается провести эксперименты по динамическому тарифообразованию, ограничению времени использования, изменению границ участков для достижения показателя загрузки на уровне 70−85 процентов от количества мест в каждой зоне платной парковки. Верхняя граница платы решением Смольного уже установлена на уровне 391 рубль в час, но пока дифференцированные тарифы нигде не применяются.
В комментарии «Российской газете» глава комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев отметил, что платная зона вводилась не для пополнения бюджета, а для упорядочения парковки в наиболее загруженной автотранспортом части города. Чтобы парковочными местами могли воспользоваться как местные жители, так и те, кто по делам ненадолго приезжает в центр. Но сегодня в ряде мест Центрального, Петроградского и Василеостровского районов из-за повышенного спроса этот принцип действительно перестал работать. В связи с этим обращение к московскому опыту дифференциации тарифов в Заксобрании считают допустимым — но лишь как к одному из вариантов решения проблемы.
В то же время там настороженно относятся к дальнейшему расширению зоны платной парковки. Более того, критикуют уже состоявшееся включение в эту зону таких районов, как Коломна, где мало офисов и нет крупных достопримечательностей, генерирующих туристический трафик. Все решения о расширении платной зоны должны опираться не на формальный территориальный подход, а быть целесообразными с точки зрения здравой логики. В ином случае платные парковки вместо своего первоначального предназначения — регулирование парковочных мест — превращаются в «косвенный дополнительный налог на владение машиной», отмечает Алексей Цивилев.
Говоря о ситуации в спальных районах, глава профильной комиссии отметил необходимость приоритетного развития там не платных зон, а перехватывающих стоянок, пользование которыми бесплатно, если водитель дважды за день воспользуется общественным транспортом. «Как только откроется станция метро “Юго-Западная” — первая станция в Красносельском районе, — обязательно у нее должна быть перехватывающая парковка. Пусть лучше водитель там бесплатно припаркуется и дальше по своим делам едет уже на метро, чем придумывать вот эти дифференцированные тарифы, чтобы все эти машины ездили по городу. Нам это выгоднее, для города, и я надеюсь, что по этому пути и пойдет комтранс», — сказал депутат.
Кстати.
Сегодня в зону платной парковки входит 48 тысяч машиномест на 652 участках улиц. Перехватывающих автостоянок всего 19, в девяти районах, на 1821 парковочное место. В 2025 году обещают создать две новые «перехватки».