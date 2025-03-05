Собянин: Качество питьевой воды в Москве отслеживается круглосуточно

Ежедневное потребление воды в мегаполисе составляет около трех миллионов кубометров. Качество воды отслеживается круглосуточно. В городе работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Западная и Рублевская. Для очистки используется озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранная фильтрация. На каждой станции имеются лаборатории для контроля качества воды.