Собянин: Качество питьевой воды в Москве отслеживается круглосуточно

Ежедневное потребление воды в мегаполисе составляет около трех миллионов кубометров. Качество воды отслеживается круглосуточно. В городе работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Западная и Рублевская. Для очистки используется озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранная фильтрация. На каждой станции имеются лаборатории для контроля качества воды.
На пути воды от источника до потребителей установлено более 500 датчиков автоматического контроля. Эти устройства следят за мутностью, цветностью, химическим составом и температурой воды. В случае выявления отклонений специалисты оперативно корректируют технологические режимы очистки.
— Кроме того, берутся пробы воды в городской распределительной сети. В прошлом году специалисты провели свыше 3,2 миллиона анализов — на семь процентов больше, чем в 2023-м, — написал Собянин в своем Telegram-канале.