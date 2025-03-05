МЧС сообщило о трех пострадавших из-за взрыва в пятиэтажке в Белореченске

«Я в это время еще не спала, но ложилась как раз-таки, и тут резко слышу мощный взрыв, прошла очень большая волна, тряхануло меня вместе с кроватью, и дверь ходуном, и многоэтажка тоже пошатнулась. Я выходила на улицу, и все остальные люди тоже, посмотреть, что случилось и, может, помощь нужна. Эвакуировали людей, считаю, быстро. Все очень быстро среагировали, молодцы. Повреждения сильные и время нужно на ремонт всего здания. Конечно, у всех шок случился от случившегося», — отметила она.