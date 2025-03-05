Нагрузка на скорую помощь в Крыму резко возросла из-за ОРВИ

В Крыму наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ, что привело к увеличению нагрузки на сотрудников скорой помощи. Их работа стала практически такой же напряженной, как и во время пандемии коронавируса. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
Каждый день сотрудники скорой помощи обрабатывают свыше двух тысяч вызовов. Кроме того, по его словам, количество вызовов, передаваемых в службу неотложной помощи при поликлиниках, увеличилось до 30 раз.
«Мы приближаемся к пиковым значениям: у нас 2200 вызовов в сутки на 150−160 бригад», — рассказал Олефиренко.
Напомним, что по данным регионального Роспотребнадзора, в период с 24 февраля по 2 марта в Крыму было зафиксировано 18 375 случаев заболевания ОРВИ. Среди всех заболевших почти половину составляют дети.