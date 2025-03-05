Нагрузка на скорую помощь в Крыму резко возросла из-за ОРВИ

В Крыму наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ, что привело к увеличению нагрузки на сотрудников скорой помощи. Их работа стала практически такой же напряженной, как и во время пандемии коронавируса. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.