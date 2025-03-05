Жители Хабаровска планируют потратить 4,1 тысячи рублей на подарки к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня жители Хабаровска рассказали, сколько они планируют потратить на подарки и цветы. Согласно опросам, в этом году 68% мужчин и 57% женщин намерены порадовать близких и коллег. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчины чаще всего готовят подарки своим супругам (38%), а женщины — мамам (42%). По 4% опрошенных мужчин и женщин планируют сделать приятное коллегам женского пола.
Бюджеты на праздничные расходы у мужчин и женщин различаются. Женщины в среднем планируют потратить 4,1 тысячи рублей на подарки и 2,8 тысячи рублей на цветы. Мужчины закладывают более существенные суммы: шесть тысяч рублей на подарки и 4,8 тысячи рублей на букеты. Кто-то подарит только что-то одно, а кто-то планирует совместить.