Жители Хабаровска планируют потратить 4,1 тысячи рублей на подарки к 8 Марта

Бюджеты на праздничные расходы у мужчин и женщин различаются. Женщины в среднем планируют потратить 4,1 тысячи рублей на подарки и 2,8 тысячи рублей на цветы. Мужчины закладывают более существенные суммы: шесть тысяч рублей на подарки и 4,8 тысячи рублей на букеты. Кто-то подарит только что-то одно, а кто-то планирует совместить.