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Сложности с обслуживанием банковских карт могут быть ночью 6 марта

Карточки могут не работать при использовании в банкоматах и расчетах в организациях торговли.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Держатели банковских карт могут столкнуться со сложностями в их обслуживании ночью 6 марта, сообщили в ОАО «Белинвестбанк» со ссылкой на Банковский процессинговый центр.

Отмечается, что в период времени с 03:00 до 05:00 в четверг БПЦ запланировал проведение технологических работ.

«В указанный промежуток возможны перерывы в обслуживании держателей платежных карточек», — говорится в сообщении.

Проблемы с расчетами могут возникнуть в объектах торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.

В центре принесли извинения клиентам за возможные доставленные временные неудобства.

Банковский процессинговый центр — самый крупный инфраструктурный оператор в сфере безналичных платежей в стране. Среди его партнеров — компания «Белтелеком», системы Visa и MasterCard, Ассоциация белорусских банков и другие.