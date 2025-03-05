Сложности с обслуживанием банковских карт могут быть ночью 6 марта

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Держатели банковских карт могут столкнуться со сложностями в их обслуживании ночью 6 марта, сообщили в ОАО «Белинвестбанк» со ссылкой на Банковский процессинговый центр.
Отмечается, что в период времени с 03:00 до 05:00 в четверг БПЦ запланировал проведение технологических работ.
«В указанный промежуток возможны перерывы в обслуживании держателей платежных карточек», — говорится в сообщении.
Проблемы с расчетами могут возникнуть в объектах торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.
В центре принесли извинения клиентам за возможные доставленные временные неудобства.
Банковский процессинговый центр — самый крупный инфраструктурный оператор в сфере безналичных платежей в стране. Среди его партнеров — компания «Белтелеком», системы Visa и MasterCard, Ассоциация белорусских банков и другие.