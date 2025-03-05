Новая остановка может появиться на маршруте А-36 в Нижнем Новгороде

Остановку «Площадь Горького», которая находится на улице Большой Покровской возле районе Дома связи, планируют включить в маршрут А-36. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Марина Матясова в социальных сетях.
Транспорт будет останавливаться на ней при движении в направлении улицы Долгополова — вместо остановки у дома № 4 на площади Горького.
«Перенос промежуточного остановочного пункта маршрута А-36 позволит упорядочить посадку и высадку пассажиров», — уточнили в ЦРТС.
Ранее сообщалось, что нижегородцы отметили положительные изменения в работе маршрута А-31.