«Редчайший клинический случай»: в Уфе врачи провели операцию полуторогодовалому ребенку с перекрутом желчного пузыря

Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ребенка доставили в приемный покой после падения с высоты собственного роста. Родители заметили, что после инцидента малыш стал беспокойным и капризным, что и побудило их обратиться за помощью. На обследовании врачи обнаружили редкую патологию — желчный пузырь мальчика перекрутился вокруг своей оси в области пузырного протока. Это привело к нарушению кровоснабжения и началу некротических изменений в тканях органа.