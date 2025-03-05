«Редчайший клинический случай»: в Уфе врачи провели операцию полуторогодовалому ребенку с перекрутом желчного пузыря

В городской детской больнице № 17 в Уфе врачи столкнулись с уникальным клиническим случаем — у полуторагодовалого мальчика диагностировали перекрут желчного пузыря. Это крайне редкое состояние: в мировой медицинской литературе описано менее 60 подобных случаев у детей.
Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ребенка доставили в приемный покой после падения с высоты собственного роста. Родители заметили, что после инцидента малыш стал беспокойным и капризным, что и побудило их обратиться за помощью. На обследовании врачи обнаружили редкую патологию — желчный пузырь мальчика перекрутился вокруг своей оси в области пузырного протока. Это привело к нарушению кровоснабжения и началу некротических изменений в тканях органа.
Для спасения ребенка была проведена экстренная операция — лапароскопическая холецистэктомия. Хирурги удалили желчный пузырь через минимальные проколы, что позволило снизить травматичность вмешательства и ускорить восстановление. Операция прошла успешно благодаря высокой квалификации медицинской бригады и использованию современных малоинвазивных технологий. После проведенного лечения мальчика выписали из больницы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.