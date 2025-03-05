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Воронежский тхэквондист победил на первенстве России

Благодаря этому успеху Матвей Кузнецов обеспечил себе участие в первенстве мира.

Источник: предоставлено ВРОО «Федерация тхэквондо»

Воронежский тхэквондист Матвей Кузнецов взял золото на первенстве России среди юношей и девушек до 14 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Первенство России проходило в подмосковных Люберцах. Матвей Кузнецов выступал в четвертый день соревнований в весе до 61 килограмма. Он провел пять поединков и все выиграл досрочно. В финале Матвей победил спортсмена из Волгограда — серебряного призера первенства России 2024 года.

Матвей Кузнецов благодаря этой победе вошел в состав юношеской сборной России и будет участвовать в первенстве мира, которое пройдет в ОАЭ 10 мая.

Готовил Матвея к соревнованиям его отец и одновременно тренер Роман Владимирович Кузнецов.

Напомним, воронежская тхэквондистка Виктория Железнова завоевала бронзу на международных соревнованиях, проходивших в Болгарии.