Воронежский тхэквондист победил на первенстве России

Воронежский тхэквондист Матвей Кузнецов взял золото на первенстве России среди юношей и девушек до 14 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.
Первенство России проходило в подмосковных Люберцах. Матвей Кузнецов выступал в четвертый день соревнований в весе до 61 килограмма. Он провел пять поединков и все выиграл досрочно. В финале Матвей победил спортсмена из Волгограда — серебряного призера первенства России 2024 года.
Матвей Кузнецов благодаря этой победе вошел в состав юношеской сборной России и будет участвовать в первенстве мира, которое пройдет в ОАЭ 10 мая.
Готовил Матвея к соревнованиям его отец и одновременно тренер Роман Владимирович Кузнецов.
Напомним, воронежская тхэквондистка Виктория Железнова завоевала бронзу на международных соревнованиях, проходивших в Болгарии.