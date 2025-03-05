Воронежский тхэквондист победил на первенстве России

Первенство России проходило в подмосковных Люберцах. Матвей Кузнецов выступал в четвертый день соревнований в весе до 61 килограмма. Он провел пять поединков и все выиграл досрочно. В финале Матвей победил спортсмена из Волгограда — серебряного призера первенства России 2024 года.