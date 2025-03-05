В Азнакаево планируют отменить туристический налог. Его ввели с начала 2025 года. Азнакаево станет вторым городом в Татарстане, который отменил туристический налог. В начале февраля от этого сбора отказался Чистополь.
В Татарстане турналог ввели в Казани, Елабуге и Болгаре. Глава Комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов советовал муниципалитетам не спешить с этим. Он предупреждал о наличии множества нюансов.
Напомним, с начала 2025 года в семи районах Татарстана ввели туристический налог. Он должен составлять для гостей республики 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, но не менее 100 рублей с человека в сутки.