Магнитная буря ожидается на Земле 5 марта — что ждать белорусам

На Земле прогнозируются магнитные бури 5 марта. Подробнее рассказали в Институте прикладной геофизики.
Так, белорусов и других жителей Земли предупредили о том, что до середины дня в среду, 5 марта, будет длиться возмущение геомагнитного поля, оставаясь умеренным.
— Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта, — проинформировали ученые.
Также согласно прогнозу космической погоды, 5 и 6 марта вспышечная солнечная активность будет колебаться от низкой до умеренной. Геомагнитное поле в среду будет слабо возмущенное, а в четверг — спокойное с отдельными периодами неустойчивости.
Что касается радиационной обстановки, то она будет невозмущенной. Однако ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
А еще синоптики предупредили белорусов о сильном ураганном ветре 5 марта: «Порывы достигнут 15 — 20 м/с».
Что касается температурного фона, то синоптики сказали о потеплении до +18 на 5 — 7 марта: «Тепло придет с территории Латвии».