Магнитная буря ожидается на Земле 5 марта — что ждать белорусам

Также согласно прогнозу космической погоды, 5 и 6 марта вспышечная солнечная активность будет колебаться от низкой до умеренной. Геомагнитное поле в среду будет слабо возмущенное, а в четверг — спокойное с отдельными периодами неустойчивости.