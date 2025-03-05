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Свыше 3,6 тысяч кур зарегистрировали в Иркутской области в 2025 году

Также в регионе более 16 тысяч голов крупного рогатого скота.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2025 года в Иркутской области специалисты ветстанций провели масштабную работу по регистрации, чипированию и маркировке сельхозживотных. На учет уже поставлены свыше 3,6 тысячи кур, более 16 тысяч голов крупного рогатого скота, 14 тысяч овец, а также суммарно более 18 тысяч свиней и лошадей и 420 коз.

С 2020 года в регионе действует автоматизированная система АС «Регагро», интегрированная с федеральной системой «ВетИС». За это время в базу внесена информация о более чем восьми миллионах сельхозживотных и птиц. Это позволяет проще следить за регистрацией и своевременно проводить санитарно-ветеринарные мероприятия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что во дворе частного дома в Забайкальском крае поймали рысь.