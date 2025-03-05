Свыше 3,6 тысяч кур зарегистрировали в Иркутской области в 2025 году

С начала 2025 года в Иркутской области специалисты ветстанций провели масштабную работу по регистрации, чипированию и маркировке сельхозживотных. На учет уже поставлены свыше 3,6 тысячи кур, более 16 тысяч голов крупного рогатого скота, 14 тысяч овец, а также суммарно более 18 тысяч свиней и лошадей и 420 коз.