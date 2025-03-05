На берегу Мулянки на Парковом могут организовать пространство для отдыха

Как сообщали в феврале пермские СМИ, строения базы «Чистый бережок» на ул. Трамвайной, 1б, были снесены администрацией Перми. ИА 59.ru писало, что объект был обустроен для людей с инвалидностью на средства грантовых проектов. База размещалась в микрорайоне Красный Октябрь на основании соглашения с администрацией города. Мэрия ежегодно выдавала разрешения на использование земли, но в 2023 году делать это перестали из-за обнаруженных нарушений. В 2024 году администрация уведомила АНО «Центр реабилитации инвалидов», развивавшую базу, о сносе объектов.