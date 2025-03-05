Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора за мошеннический

«Вы не переживайте, вы абсолютно правильно поступили, потому что действительно бдительность по телефону должна быть, и нужно понимать, что мошенников очень много в нашей жизни, не только в нашей области, но и вообще в целом по стране. Просто беда. И поэтому то, что вы перестраховались и воздержались от продолжения разговора, мне кажется, это абсолютно очевидно правильно. Хотя мы с вами ни о каких персональных данных не разговаривали, тема была очень простая, и я просил просто информацию по восстановлению, да или нет. Поэтому не переживайте даже, что вы так отреагировали. Спасибо вам большое», — сказал Гладков.