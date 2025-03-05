Институт имени Вавилова будет сотрудничать с бизнесом по селекции роз и тюльпанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова запускает совместные проекты с представителями бизнеса в области селекции отечественных роз, тюльпанов и декоративного подсолнечника. Работа ученых позволит вывести новые сорта и сделать более устойчивыми к болезням существующие, сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора института по научно-организационной работе Юлия Ухатова.
«Мы сейчас активно включаемся в диалог с бизнесом, очень рады, что этот диалог выстраивается продуктивно. Cотрудничество бизнеса и науки важно, потому что каждый хорош в своем деле. Ученые обладают экспертными данными, большим набором компетенций, а представители бизнеса хорошо владеют технологиями продвижения продуктов на рынок. Все это на пользу нам с вами как потребителям», — сказала она.
По слова специалиста, первый проект реализуется вместе с компанией «Новая Голландия». В течение четырех лет планируется провести паспортизацию отечественных сортов роз и улучшить их устойчивость. «Мы подберем набор маркеров, который сможет идентифицировать отечественные сорта и таким образом защищать авторские права селекционеров, и кроме того, сможем идентифицировать те гены, которые отвечают за устойчивость и восприимчивость к болезням и вредителям», — сказала она.
Следующий проект будет реализован с региональной компанией из Набережных Челнов по селекции тюльпанов. Работа будет направлена на технологии ускоренного микроразмножения материала, также будет произведена оценка потенциала существующего ассортимента. «Сразу скажу, что с точки зрения отечественных сортов он не слишком большой, но это точка роста для того, чтобы эти направления можно было развивать и расширять», — отметила Ухатова.
Кроме того, будет развиваться селекционная программа по декоративному подсолнечнику. Как отметила заместитель директора института, этот цветок будет востребован на рынке, так как он хорошо смотрится в композициях и долго сохраняется.