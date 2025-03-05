Институт имени Вавилова будет сотрудничать с бизнесом по селекции роз и тюльпанов

«Мы сейчас активно включаемся в диалог с бизнесом, очень рады, что этот диалог выстраивается продуктивно. Cотрудничество бизнеса и науки важно, потому что каждый хорош в своем деле. Ученые обладают экспертными данными, большим набором компетенций, а представители бизнеса хорошо владеют технологиями продвижения продуктов на рынок. Все это на пользу нам с вами как потребителям», — сказала она.