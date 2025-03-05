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В Красноярске осудили 9 подростков, избивших сверстников на остановке

Они приняли жертв за неформалов.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске вынесли приговор девяти подросткам, которые избили сверстников на остановке «Театр оперы и балета». Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Следствием установлено, что вечером 2 мая 2024 года на остановке «Театр оперы и балета» девять подростков 14−17 лет встретили троих ранее им незнакомых 14 и 15 лет. Ошибочно предполагая, что незнакомцы относятся к неформалам, обвиняемые избили подростков и угрожали, показывая нож. Помимо этого, в пострадавших выстрелили из пневматического пистолета.

Обвиняемых осудили по статье о хулиганстве, назначив каждому наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1,5 до 2 лет.

Подробнее вспомнить об этом преступлении можно в нашем материале.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пожилых супругов в Минусинске.