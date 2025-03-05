В Красноярске осудили 9 подростков, избивших сверстников на остановке

Следствием установлено, что вечером 2 мая 2024 года на остановке «Театр оперы и балета» девять подростков 14−17 лет встретили троих ранее им незнакомых 14 и 15 лет. Ошибочно предполагая, что незнакомцы относятся к неформалам, обвиняемые избили подростков и угрожали, показывая нож. Помимо этого, в пострадавших выстрелили из пневматического пистолета.