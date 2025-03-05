Движение ограничат на набережной реки Фонтанки у Прачечного моста с 7 марта

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что в городе на Неве построят пассажирскую станцию «Волковская». Ее возведут для того, чтобы разгрузить Московский вокзал, когда пустят поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.