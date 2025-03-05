Движение ограничат на набережной реки Фонтанки у Прачечного моста с 7 марта

Через два дня, 7 марта, в Центральном районе Петербурга ограничат движение транспорта. На одном из участков рабочие запланировали работы по размещению временного ограждения. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— С 7 марта по 15 октября движение ограничат по набережной реки Фонтанки у Прачечного моста, — уточнили инспекторы.
Поскольку проезд будет затруднен на протяжении довольно длительного времени, автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут, а также обращать внимание на информационные щиты. Как правило, эти конструкции содержат альтернативные схемы.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что в городе на Неве построят пассажирскую станцию «Волковская». Ее возведут для того, чтобы разгрузить Московский вокзал, когда пустят поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.