Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничат на набережной реки Фонтанки у Прачечного моста с 7 марта

Водителей из Северной столицы призвали заранее планировать свой маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Через два дня, 7 марта, в Центральном районе Петербурга ограничат движение транспорта. На одном из участков рабочие запланировали работы по размещению временного ограждения. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— С 7 марта по 15 октября движение ограничат по набережной реки Фонтанки у Прачечного моста, — уточнили инспекторы.

Поскольку проезд будет затруднен на протяжении довольно длительного времени, автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут, а также обращать внимание на информационные щиты. Как правило, эти конструкции содержат альтернативные схемы.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что в городе на Неве построят пассажирскую станцию «Волковская». Ее возведут для того, чтобы разгрузить Московский вокзал, когда пустят поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.