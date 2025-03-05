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Школьница выпала из автобуса в Ростове, уже ведется проверка

В Ростове-на-Дону начали проверку после падения школьницы из автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после падения школьницы из автобуса. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка информации СМИ. Выясняются обстоятельства случившегося. Также на контроль взяли процессуальную проверку, организованную следственным органом, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о девочке, выпавшей из автобуса на улице Таганрогской. Предварительно, дверь общественного транспорта могла резко открыться во время движения. Известно, что на место происшествия вызывали скорую помощь.