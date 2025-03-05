Казахстанцы не знают, где им укрываться во время ЧС

«Нам известно, что адреса самих пунктов вы не раскрываете, ссылаясь на государственные секреты, но сводную информацию по регионам, наверное, можете отразить. В противном случае, возникает впечатление, что под государственной тайной скрывается обычная халатность лиц, которые десятилетиями не работают над решением данных вопросов. Многие системы остались еще со времен Союза, морально и физически устарели. Кроме того, никто не знает, где можно укрыться от поражающих факторов применения современных средств поражения. Многие защитные сооружения нам достались в наследство от СССР, часть из них уже не существует. А попытки приспособить паркинги, подвалы и другие помещения сырые и требуют тщательной и детальной проработки. Данные представителей МЧС противоречивы, а потому приходится делать вывод, что даже в центральном государственном органе нет понимания в этом вопросе», — резюмировали депутаты.