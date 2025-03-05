Пожилой рыбак из-за густого тумана заблудился на Красноярском водохранилище

Краснотуранские спасатели нашли заблудившегося 71-летнего рыбака на Красноярском водохранилище. Как рассказала пресс-служба краевого учреждения, мужчина вышел на лед возле села Белоярск. Уже ближе к обеду из-за перепада температуры на водоеме образовался густой туман, и, переходя от лунки к лунке, он заблудился.
Пожилой мужчина, пытаясь найти свои рыбацкие принадлежности, потерял рукавицы и сильно замерз. Отчаявшись, он позвонил спасателям.
Видимость была почти нулевая, однако специалисты нашли пострадавшего в течение 40 минут. Его отвезли на спасательную станцию и отогрели горячим чаем.
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