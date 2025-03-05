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Пожилой рыбак из-за густого тумана заблудился на Красноярском водохранилище

Его доставили в здание спасительной станции, где отогрели горячим чаем.

Источник: КГКУ "Спасатель"

Краснотуранские спасатели нашли заблудившегося 71-летнего рыбака на Красноярском водохранилище. Как рассказала пресс-служба краевого учреждения, мужчина вышел на лед возле села Белоярск. Уже ближе к обеду из-за перепада температуры на водоеме образовался густой туман, и, переходя от лунки к лунке, он заблудился.

Пожилой мужчина, пытаясь найти свои рыбацкие принадлежности, потерял рукавицы и сильно замерз. Отчаявшись, он позвонил спасателям.

Видимость была почти нулевая, однако специалисты нашли пострадавшего в течение 40 минут. Его отвезли на спасательную станцию и отогрели горячим чаем.

Ранее мы писали, что в Красноярске около дома № 52 на улице Говорова водитель «Ниссана» сбил 16-летнего школьника.