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Дептранс Москвы ожидает пробки у Рижского рынка из-за наплыва покупателей цветов

В преддверии 8 марта департамент транспорта Москвы ожидает «плотное движение» у Рижского рынка из-за большого количества покупателей цветов, сообщили в ведомстве. В департаменте призвали водителей заказывать подарки и цветы через сервисы доставки.

Источник: Пресс-служба МЖД

По прогнозам дептранса, 5—6 марта на дорогах ожидается до 2,8 млн машин в сутки, 7 марта — до 2,85 млн машин.

Рижский цветочный рынок считается главным местом цветочной торговли в Москве. На сайте рынка указывается, что покупать цветы можно онлайн и оптом, по ценам, «существенно» более низким, чем в других цветочных магазинах.