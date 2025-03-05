Дептранс Москвы ожидает пробки у Рижского рынка из-за наплыва покупателей цветов

По прогнозам дептранса,
Рижский цветочный рынок считается главным местом цветочной торговли в Москве. На сайте рынка указывается, что покупать цветы можно онлайн и оптом, по ценам, «существенно» более низким, чем в других цветочных магазинах.
В преддверии 8 марта департамент транспорта Москвы ожидает «плотное движение» у Рижского рынка из-за большого количества покупателей цветов, сообщили в ведомстве. В департаменте призвали водителей заказывать подарки и цветы через сервисы доставки.
По прогнозам дептранса,
Рижский цветочный рынок считается главным местом цветочной торговли в Москве. На сайте рынка указывается, что покупать цветы можно онлайн и оптом, по ценам, «существенно» более низким, чем в других цветочных магазинах.