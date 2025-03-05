Экс-начальника земельного департамента Жигульского не отпустили под домашний арест

Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии. Апелляцию адвокатов рассматривали 5 марта.
Напомним, Георгия Жигульского заключили под стражу до 9 апреля решением суда от 11 февраля. Ему вменяется получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий.
Адвокаты бывшего чиновника просили постановление суда отменить и заменить ее на домашний арест или иную более мягкую меру. Но Фемида оставила апелляционные жалобы без удовлетворения.