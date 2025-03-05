В Башкирии дали разъяснения о том, кто и как может получить льготу по НСУ

Социальный фонд России по Башкирии рассказал о том, как получить льготу по набору социальных услуг (НСУ). Она предоставляется как в натуральном, так и в денежном эквиваленте. НСУ входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая предоставляется отдельным категориям граждан. Среди них: