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В Башкирии дали разъяснения о том, кто и как может получить льготу по НСУ

Жителям Башкирии рассказали о возможности поменять льготу на деньги.

Источник: Комсомольская правда

Социальный фонд России по Башкирии рассказал о том, как получить льготу по набору социальных услуг (НСУ). Она предоставляется как в натуральном, так и в денежном эквиваленте. НСУ входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая предоставляется отдельным категориям граждан. Среди них:

— дети и взрослые с инвалидностью.

— инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны;

— члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.

— ветераны боевых действий.

— ликвидаторы аварий и участники ядерных испытаний.

— жители осажденного Севастополя и Сталинграда, а также блокадного Ленинграда.

НСУ включает в себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также в в пригородных поездах.

НСУ можно получать ежемесячно деньгами — в размере 1 728 рублей. Чтобы получить льготу, нужно заполнить специальную заявку в отделении МФЦ или СФР (при себе иметь паспорт или документ, подтверждающий право на льготу) или подать электронное заявление на портале госуслуг.

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