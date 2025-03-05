В Башкирии дали разъяснения о том, кто и как может получить льготу по НСУ

Социальный фонд России по Башкирии рассказал о том, как получить льготу по набору социальных услуг (НСУ). Она предоставляется как в натуральном, так и в денежном эквиваленте. НСУ входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая предоставляется отдельным категориям граждан. Среди них:
— дети и взрослые с инвалидностью.
— инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны;
— члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.
— ветераны боевых действий.
— ликвидаторы аварий и участники ядерных испытаний.
— жители осажденного Севастополя и Сталинграда, а также блокадного Ленинграда.
НСУ включает в себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также в в пригородных поездах.
НСУ можно получать ежемесячно деньгами — в размере 1 728 рублей. Чтобы получить льготу, нужно заполнить специальную заявку в отделении МФЦ или СФР (при себе иметь паспорт или документ, подтверждающий право на льготу) или подать электронное заявление на портале госуслуг.
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