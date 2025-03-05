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В Астане выберут самого красивого молодого учителя

Конкурс пройдет в формате онлайн голосования.

Источник: Акорда

АЛМАТЫ, 5 мар — Sputnik. Управление образования Астаны проводит онлайн фотоконкурс «Самый красивый молодой учитель Астаны-2025», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Конкурс пройдет в формате онлайн голосования на странице Управления образования города Астаны.

Для участия в фотоконкурсе «Самый красивый молодой учитель Астаны-2025» педагогу от каждой «Комфортной школы» необходимо отправить качественные фотографии с рабочего места с указанием достижений в области педагогики.

Изображение должно быть снято в качественном формате, отражающем образ учителя.

Конкурс стартует 6 марта и завершится 8 марта в 15.00. Педагог, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем конкурса «Самый красивый молодой учитель Астаны-2025» и получает специальный приз.