В Астане выберут самого красивого молодого учителя

АЛМАТЫ, 5 мар — Sputnik. Управление образования Астаны проводит онлайн фотоконкурс «Самый красивый молодой учитель Астаны-2025», сообщает официальный сайт столичного акимата.
Конкурс пройдет в формате онлайн голосования на странице Управления образования города Астаны.
Для участия в фотоконкурсе «Самый красивый молодой учитель Астаны-2025» педагогу от каждой «Комфортной школы» необходимо отправить качественные фотографии с рабочего места с указанием достижений в области педагогики.
Изображение должно быть снято в качественном формате, отражающем образ учителя.
Конкурс стартует 6 марта и завершится 8 марта в 15.00. Педагог, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем конкурса «Самый красивый молодой учитель Астаны-2025» и получает специальный приз.