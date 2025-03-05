Специалисты ОНПЗ рассказали юным омичам о востребованных профессиях в нефтепереработке

«Профориентационные мероприятия ОНПЗ позволяют молодежи открыть для себя карьерные перспективы на предприятии, которое является одним из самых привлекательных работодателей в регионе. Сегодня у школьников большой интерес к техническим профессиям. Именно таких специалистов мы готовим на базовой кафедре “Газпром нефти”. Благодаря сотрудничеству с ОНПЗ наши выпускники умеют применять знания в реальных условиях современного производства», — сказал ректор ОмГТУ Павел Корчагин.