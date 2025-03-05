Специалисты ОНПЗ рассказали юным омичам о востребованных профессиях в нефтепереработке

Более 140 школьников и студентов стали участниками профориентационной встречи сотрудников ОНПЗ в Омском государственном техническом университете. Школьники старших классов, а также студенты профильных вузов, ссузов, выпускники хоккейной академии «Авангард» смогли поближе познакомиться с профессиями, которые необходимы в области переработки топлива. Специалисты рассказали о востребованных специальностях на ОПНЗ, а также об особенностях работы на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии Сибири.
Программа включала знакомство со спецификой профессий ОНПЗ, разработку образа будущего нефтепереработчика и мастер-классы по развитию командных навыков. Особое внимание было уделено новому проекту «Спорт+Наука», запущенному совместно с хоккейной академией «Авангард». Эта инициатива позволяет спортсменам получать качественное техническое образование параллельно с тренировками.
«Омский НПЗ заинтересован в молодых специалистах способных решать самые сложные задачи. Поэтому мы уделяем большое внимание профориентации и обучению квалифицированных специалистов со школьной скамьи. Совместно с 13 учебными заведениями города Омска мы реализуем программу “Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ” по подготовке молодежи к работе на высокотехнологичном нефтеперерабатывающем предприятии», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Ректор ОмГТУ Павел Корчагин отметил высокий интерес современной молодёжи к техническим специальностям и эффективность сотрудничества с заводом в подготовке практических специалистов через базовую кафедру «Газпром нефти».
«Профориентационные мероприятия ОНПЗ позволяют молодежи открыть для себя карьерные перспективы на предприятии, которое является одним из самых привлекательных работодателей в регионе. Сегодня у школьников большой интерес к техническим профессиям. Именно таких специалистов мы готовим на базовой кафедре “Газпром нефти”. Благодаря сотрудничеству с ОНПЗ наши выпускники умеют применять знания в реальных условиях современного производства», — сказал ректор ОмГТУ Павел Корчагин.
Встреча прошла в рамках уже действующей долгосрочной программы ОНПЗ «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», направленной на формирование кадрового резерва предприятия. Проект реализуется совместно с 13 образовательными учреждениями Омска.