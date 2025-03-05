Большинство россиян испытывают тревогу и усталость: результаты опроса Новости Mail

Чтобы улучшить настроение, россияне прибегали к разным способам. При ответе на этот вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов. Так, наиболее популярными способами поднять настроение оказались: просмотр фильмов, сериалов и видео (42%), общение с друзьями и близкими (40%), а также прогулки (33%). Примерно треть респондентов (30%) отметили, что вкусная еда помогает справляться с негативными эмоциями. Реже выбирали чтение книг (21%), хобби и творчество (18%), видеоигры и физическую активность (по 17%), социальные сети (13%) и саморазвитие (12%). Мероприятия и встречи поднимают настроение 9% россиян, а шопинг — 7% опрошенных. Свой вариант предложили 5% участников, чаще всего они указывали «сон», «работу», «алкоголь» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».