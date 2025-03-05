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«Прислали 12 вариантов». Как проходит конкурс на новый гимн Крыма

Конкурс на новый гимн Крыма стартовал в ноябре прошлого года. В нем могут участвовать все, кто считает, что может создать музыкальный символ республики.

И варианты произведений уже начали поступать.

С музыкой и с голосом.

Рамки конкурса позволяют использовать не только новые, но уже когда-то опубликованные или ранее предлагаемые стихи и музыку — главное, чтобы соблюдались авторские права. Даже уточнено: принимаются проекты новых текстов на музыку нынешнего гимна республики, автор которой — гениальный крымский композитор Алемдар Караманов.

Как рассказал «АиФ-Крым» первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков, уже поступило 12 вариантов гимна.

«Но надлежащим образом оформлено только 6 заявок, — уточнил он. — К сожалению, люди невнимательно читали положение о конкурсе. Из всех присланных заявок 9 подали крымчане, были участники из Санкт-Петербурга, Московской области, одно творческое объединение из двух регионов. Недавно прошло заседание нашей конкурсной комиссии: обсуждали, как будем поступать с теми гимнами, которые нам прислали. Решили, что как только накопится пять или чуть больше заявок — слушаем. Все-таки ждать окончания их приема, а затем оценивать будет сложно».

В ближайшее время комиссия прослушает первую «порцию» предлагаемых музыкальных работ. Кстати, их требуется присылать именно в виде цельных произведений — записей исполнения в музыкальном сопровождении. При этом текста и музыки должно хватить на три куплета и три припева продолжительностью не более 4 минут. Причем так, чтобы можно было сформировать короткий, до 2 минут, вариант.

Сергей Цеков сообщил, что о своем участии поучаствовать в создании гимна Крыма сообщили известные композиторы и поэты, но пока их работы еще не поступили.

Время есть — прием заявок продлится до 31 мая. После этого конкурсной комиссии до 30 июня предстоит оценить творчество участников и выбрать проект-победитель.

Факты.

  • Среди всех региональных гимнов РФ самые «возрастные» — в Краснодарском крае и Ростовской. Там музыкальными символами стали дореволюционные песни «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон» и «Ты Кубань, ты наша Родина». Обе композиции были и ранее гимнами — Всевеликого Войска Донского и Кубанской Рады.
  • Гимнами обзавелись не только области и республики России, но и города федерального значения, автономные округа, края. Сейчас музыкальные символы есть у 50 субъектов РФ.

Сложная задача.

Требования к новому гимну Крыма серьезные, и они заложены в критерии оценивания. Ведь и стихи могут быть прекрасны, и музыка великолепна — но не сочетаться. Именно целостность композиции и ее выразительность будут учитываться в первую очередь.

«Торжественность, патриотичность, эмоциональность, жизнеутверждающий характер, благозвучность, гармоничность звучания, оригинальность, легкость», — вот что, согласно положению о конкурсе, должно слышаться в новом музыкальном символе.

К тексту тоже есть пожелания: там должны содержаться упоминания важнейших для Крыма событий и его значение в истории России, нужно обозначить главную особенность республики — многонациональность и единство народов, богатейшее культурное наследие. Хорошо бы смотрелась в стихах «география» полуострова и его особенности, а также любовь к месту, дорогому для каждого крымчанина. И все это — «три куплета, три припева»! Задача нелегкая.

«По моим представлениям, текст гимна должен обладать четкостью формулировок, ясностью, понятностью, — перечислил заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии Крымского федерального университета Сергей Курьянов. — Внятный и легко запоминающийся, и при этом обладающий определенной емкостью. Красивости в нем совершенно не нужны, поскольку красоту и нужный настрой создает музыка — и она должна, конечно, вдохновлять. В словах же — звучать понятные каждому человеку чувства. Стихи должны сочетать торжественность, внешнюю простоту и глубокое наполнение».