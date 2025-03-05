«Прислали 12 вариантов». Как проходит конкурс на новый гимн Крыма

«Но надлежащим образом оформлено только 6 заявок, — уточнил он. — К сожалению, люди невнимательно читали положение о конкурсе. Из всех присланных заявок 9 подали крымчане, были участники из Санкт-Петербурга, Московской области, одно творческое объединение из двух регионов. Недавно прошло заседание нашей конкурсной комиссии: обсуждали, как будем поступать с теми гимнами, которые нам прислали. Решили, что как только накопится пять или чуть больше заявок — слушаем. Все-таки ждать окончания их приема, а затем оценивать будет сложно».